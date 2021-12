Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI) au purtat discutii ieri cu ambasadorul Germaniei in Romania in vederea realizarii a mai multe colaborari cu universitati si companii de profil din Germania. Excelenta Sa Peer Gebauer a vizitat Politehnica ieseana in cursul zilei…

- Particip cu emoție la aniversarea profesorului Ion Carțiș, rectorul Politehnicii din Timișoara (1996-2004) și vreau sa-i marturisesc inca odata prețuirea mea și sa ii confirm ca pastrez vie amintirea cooperarii noastre. Folosesc prilejul pentru a-i omagia pe alți distinși colegi, din aceeași generație,…

- Politehnica nu a reusit sa repete jocul darz din Cupa cu Rapid si a ramas in subsolul clasamentului Ligii 2 dupa esecul de azi. A fost 2-0 pentru gazdele de la Unirea Dej, nu fara controverse, brigada ardeleana avand cateva decizii discutabile in prima parte cel putin. Poli a avut o sansa buna de gol in…

- Poli nu are timp sa se bucure foarte mult de succesul din Cupa cu Rapid. Duminica, alb-violetii au un nou meci important in Liga 2, pe terenul nou promovatei Unirea Dej. Politehnica spera ca dupa succesul de joi sa-si schimbe si parcursul din campionat. „Ne da sperante ca se poate, avem jocuri grele…

- Doi morți in urma accidentului produs sambata seara la Blejoi, in apropiere de Ploiești. Cei doi tineri aflați in mașina care s-a izbit de un copac s-au stins din viața in decurs de cateva ore. Ambele victime au fost gasite inconștiente și erau intubate cand echipajele de salvare au plecat spre spital.…

- Nicolae Croitoru, noul antrenor principal al Politehnicii, a fost astazi prezent pentru prima data in fata reprezentantilor presei timisorene dupa sosirea sa in Banat. Tehnicianul originar din Targoviste a vorbit despre planurile sale si ale noului staff tehnic, precum si despre urmatorul meci al alb-violetilor.…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 649 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.278 teste efectuate (din care 384 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (343), Lugoj (57), Giroc (23), Dumbravița…

- CSC Ghiroda si Giarmata Vii continua sa straluceasca in Liga 3, Seria 8, obtinand o noua victorie. Pobeda Dudestii Vechi s-a intors cu un punct muncit de la Lipova, intr-o etapa in care Dumbravita a stat din cauza excluderii ACS Poli din campionat. CSC Ghiroda si Giarmata Vii – Avantul Periam 2-1.…