Triajul la telefon rămâne obligatoriu la medicul de familie şi după 15 mai (Social) Dupa 15 mai 2020, cand vom intra in starea de alerta, consultatiile la medicul de familie vor fi tot la telefon, in prima instanta si doar daca medicul va considera necesar, va chema bolnavul la cabinet sau il va trimite la usa medicului specialist. Practic, „o mare parte din masurile de protectie instituite in sistemul de sanatate prin ordonante militare, care s-au dovedit benefice pentru pacienti, vor fi mentinute si in perioada urmatoare. Scopul...

- Deputatii au adoptat Ordonanta care prevede amanarea platii ratelor la banci. Dupa modificarile aduse, plata ratelor poate fi suspendata pana la 31 decembrie. De asemena, romanii pot cere amanare și daca au restanțe si nu se aplica dobanda la dobanda. Totodata, potrivit modificarilor aduse, nu mai este…

- Dumitru Dragomir (73 de ani), fostul președinte al LPF, susține urgentarea reluarii Ligii 1, dar și reluarea activitațior obișnuite. Scopul evocat de Dragomir? Salvarea economiei țarii. „Trebuie sa inceapa antrenamentele. Obligatoriu! Intr-o saptamana-doua, dupa Paste, ar trebui sa inceapa antrenamentele…

- Guvernul a adoptat o ordonanta care le permite medicilor sa consulte pacientii de la distanta si sa emita retete pe e-mail, iar cardul de sanatate a fost suspendat. Decizia vine pe fondul cresterii bilantului imbolnavirilor de COVID-19 la peste 2.000 de cazuri.

- Guvernul a adoptat, luni seara, o Hotarare prin care sunt reglementate o serie de masuri in domeniul sanatatii pe perioada instituirii starii de urgenta, in scopul asigurarii accesului la servicii medicale in conditii de siguranta pentru medici si pacienti, prin limitarea deplasarilor si interactiunii…

- Camera Deputaților a votat astazi modificarea legislativa asupra proiectului guvernamental "O familie, o casa". cu 266 voturi pentru si 3 abțineri. Programul guvernamental se transforma intr-unul social, accesibil si categoriilor vulnerabile.Potrivit unor amendamente propuse la proiectul Guvernului…

- - Buna ziua. Vad ca purtati verigheta: ce cadou ati oferit ieri sotiei, de 8 Martie? - I-am dat un telefon... - Aha, un cadou scump! Cu siguranta, un smartphone nou. Ce model? - I-am dat telefon sa nu ma astepte, ca ies cu baietii sa ne antrenam pentru 9 Martie. - Sa va antrenati pentru ce? - Pentru…

- Pietele din Brasov, intra sub supraveghere video din 9 martie 2020: Dacia - 32 de camere de luat vederi, Astra – 29, Tractorul - 15, Bartolomeu – 14 De saptamana viitoare, pietele din Brasov vor fi mai sigure, atat pentru clienti, cat si pentru comercianti si lucratorii Serviciului de Administrare…

- Ministrul propus la Dezvoltare Regionala, Ion Stefan, s-a remarcat la audierea din Parlament prin declaratii care au starnit rasul colegilor din comisii. I-a acuzat pe social-democrati ca "ne-au impuscat in 62, la Revolutie si ne-au gazat in august si a vorbit despre "strategia antecoruptie".Ministrl,…