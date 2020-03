Stiri pe aceeasi tema

- Testele efectuate de Institutul „Matei Bals” din Bucuresti releva ca pacientul internat zilele trecute la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, dupa ce s-a intors din Italia, nu este infectat cu noul coronavirus. „Va informam ca in cazul pacientului din Sfantu Gheorghe, internat si izolat…

- Locatarii unui bloc de pe strada Stadionului din municipiul Sfantu Gheorghe au fost evacuati, in urma unui incendiu izbucnit luni dupa-amiaza la primul etaj al cladirii, informeaza Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna. „In cursul zilei de astazi, in jurul orei 16,30, pompierii…

- Pompierii militari au intervenit joi pentru stingerea a doua incendii izbucnite la un depozit din municipiul Sfantu Gheorghe si la o unitate de cazare din orasul Intorsura Buzaului, informeaza Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna. Potrivit sursei citate, ambele incendii ar…

- La Secția de Urgențe a Spitalului Județean de Urgența „Dr. Fogolyan Kristof” Sfantu Gheorghe, in intervalul 30 decembrie 2019- 6 ianuarie 2020 s-au prezentat un numar de 879 pacienți, in cazul a 221 de persoane fiind nevoie de internare. In perioada de raportare, la secția de specialitate a…

- Doua cazuri de traumatisme produse de petarde s-au inregistrat perioada 31 decembrie 2019- 3 ianuarie 2020, la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean de Urgența „Dr. Fogolyan Kristof” Sfantu Gheorghe. Potrivit unui comunicat de presa emis in urma cu cateva minute de catre Spitalul…

- Consiliul Judetean Covasna a alocat 4 milioane de lei Spitalului Judetean de Urgenta "Dr. Fogolyan Kristof" din Sfantu Gheorghe, suma integrala care a fost repartizata consiliului judetean din Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului. Cu aceasta decizie bugetul Spitalului Judetean a fost reechilibrat,…

- Un numar de 871 de pacienți s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean de Urgența „Dr. Fogolyan Kristof” Sfantu Gheorghe, in perioada 23-30 decembrie, au anunțat reprezentanții instituției. Cele mai multe cazuri, 263, au fost cele de medicina interna, se precizeaza intr-un…

- Aproximativ 600 de consultații sunt efectuate, lunar, la Cardiologie, in Ambulatoriu, arata datele Spitalului Județean „Fogolyan Kristof”. Cardiologia este una dintre secțiile foarte solicitate ale Spitalului. „Cardiologia este specialitatea care se ocupa cu inima și sistemul circulator și se afla in…