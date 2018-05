Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de 4 ani din localitatea Rodna a cazut in raul Somes in timp ce se plimba cu sora ei. SMURD-ul incearca resuscitarea ei, dupa ce a fost gasita in stop cardio-respirator intr-un sat aflat in aval.

- Clipe de groaza pentru parinții unei tinere de doar 19 ani, care a fost gasita miercuri, 9 mai, in jurul orei 13:00, fara suflare la domiciliul ei din localitatea Temeșești, sat aflat in subordinea administrativa a comunei Savarșin. Conform informațiilor pe care le-am primit, tanara a decis sa iși puna…

- Tragedie in familia fostului comandant al Politiei Romane, chestorul buzoian Bogdan Despescu. Fratele sau de 47 de ani si-a luat viata, fiind gasit spanzurat in casa familiei, din localitatea Lunca Priporului., in apropiere de orasul Nehoiu. Florin Despescu avea 47 de ani, era casatorit si…

- O fetita in varsta de 3 ani din Oltenita a disparut luni, fiind cautata de politistii. In cele din urma, fetița a fost gasita in raul Argeș, la trei kilometri de casa.Inițial, toate forțele de ordine se mobilizasera pentru a gasi fetița. "Politistii din Calarasi cauta o copila, de 3…

- Tragedie intr-o localitate din judetul Timis. Un barbat in varsta de 55 de ani a fost gasit spanzurat, luni-dimineața. The post Caz socant in Timis! Barbat gasit spanzurat in locuinta, cu mainile legate la spate appeared first on Renasterea banateana .

- Doua persoane și-au pierdut viața pe o șosea ce leaga Oradea de Arad, iar alte doua au fost grav ranite. Tragedia a avut loc joi, seara. Un autovehicul in care se aflau trei persoane a intrat intr-un copac de pe marginea drumului. Impactul a fost puternic, conducatorul auto ramanand incarcerat. Acesta…

- Tragedie intr-o familie din localitatea Scurtesti, din Buzau. Un tanar in varsta de 23 de ani a fost gasit spanzurat intr-o anexa a locuintei sale. Familia a trait un adevarat soc atunci cand a citit biletul de adio.

- Abia eliberat din inchisoarea Rahova, fostul ministru și europarlamentar PSD – l-am numit de Adrian Severin – face apologia pușcariei (pe Facebook), susținand ca a descoperit, in spatele gratiilor, ”aur”, ”dragoste jertfelnica”, ”respect” și ”bine irosit”.