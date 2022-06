Stiri pe aceeasi tema

- Trezoreria SUA a decis, miercuri, transferarea a 1.3 miliarde de dolari pentru ajutor economic pe care il va acorda Ucrainei. Este o prima parte dintr-un sprijin in valoare de 7.5 miliarde de dolari pe care administratia Biden l-a promis presedintelui Zelenski, in luna mai.

- Comitetul de determinare a instrumentelor derivate de credit din EMEA (CDDC) a declarat pe site-ul sau ca comitetul a votat ”da” la o intrebare pentru a determina daca a avut loc ”un eveniment de neplata a creditului” in ceea ce priveste Rusia. Emisiunea internationala de obligatiuni din 2022 a Rusiei…

- Razboi in Ucraina, ziua 88. In timp ce președintele Biden a semnat sambata un nou pachet de ajutor militar și umanitar pentru Ucraina de 40 de miliarde, Rusia și-a continuat ofensiva militara in Ucraina.

- Liderii finanțelor din grupul celor mai mari șapte economii (G7) din lume au cazut de acord sa ajute Ucraina cu 18,4 miliarde de dolari și au spus ca sunt pregatiți sa sprijine Kievul și „sa faca mai mult daca este nevoie”, potrivit unui proiect de comunicat de presa consultat de Reuters.

- Zelenski a multumit atat presedintelui Joe Biden, cat si poporului american pentru ajutor, exprimandu-si speranta ca Congresul SUA sa sprijine rapid suplimentarea de 33 de miliarde de dolari.„Presedintele Biden a spus pe buna dreptate astazi ca acest pas nu este ieftin", a declarat Volodimir Zelenski…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat sprijinul financiar suplimentar din partea SUA ca un pas foarte important. Presedintele Zelenski a multumit atat presedintelui Joe Biden, cat si poporului american pentru ajutor, exprimandu-si speranta ca Congresul SUA sa sprijine rapid suplimentarea…

- Presedintele amerrican urmeaza sa-si reitereze ”sustinerea ucrainenilor care-si aparar tara si libertatea impotriva razboiului Rusiei” intr-o alocutiune, anunta Casa Alba. Aceasta ”asistenta militara si in domeniul securtatii” uriasa reprezinta echivalentul ”armamentului si munitiei trimise poporului…

- Se asteapta ca SUA sa anunte ca vor trimite in curand sute de milioane de dolari in noua asistenta militara Ucrainei, potrivit doua surse familiare cu pachetul. Suma finala nu a fost finalizata de marti, dar este de asteptat sa se apropie de 700 de milioane de dolari, tramsmite CNN. Daca va fi aprobata,…