Trezoreria SUA semnalează că recesiunea poate fi evitată Secretara americana a Trezoreriei, Janet Yellen, a atentionat duminica asupra faptului ca o recesiune in SUA nu este ''inevitabila'', la cateva zile dupa o noua crestere a ratei directoare a dobanzii pentru a contracara inflatia, decizie ce starneste insa temeri asupra unei posibile contractii economice, relateaza AFP.

