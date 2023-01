Agenția de combatere a criminalitații financiare a Trezoreriei SUA, FinCen, a publicat un raport intermediar privind rezultatele investigației referitoare la acțiunile oligarhilor ruși in perioada premergatoare invaziei rusești in Ucraina, transmite BBC . Potrivit sursei citate, se pare ca aceștia au știut din timp despre data invaziei rusești in Ucraina și și-au transferat activele pe numele copiilor lor pentru a scapa de sancțiuni. FinCen citeaza rapoarte ale altor structuri care descriu tranzacții suspecte cu miliarde de dolari in conturile și fondurile mai multor ruși. La inceputul lunii…