“Criptomonedele pun deja probleme semnificative de detectare, facilitand activitatii ilegale in general, inclusiv evaziunea fiscala”, a afirmat Trezoreria intr-un comunicat. ”Acesta este motivul pentru care propunerea presedintelui SUA include resurse suplimentare pentru IRS, pentru a raspunde cresterii activelor cripto”, a adaugat departamentul. In contextul noului regim de raportare a conturilor financiare, vor fi acoperite criptomonedele si conturile de schimb pentru activele cripto si conturile de servicii de plata care accepta criptomonede. Mai mult, la fel ca in cazul tranzactiilor in numerar,…