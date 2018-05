Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Trump a anuntat marti ca va reimpune ”imediat” Iranului sanctiunile ridicate in dosarul nuclear, dar ca le va permite companiilor sa-si reduca treptat activitatile, pentru ca acestea sa nu incalce sanctiunile, relateaza The Associated Press

- Presedintele Iranului, Hassan Rouhani, a anuntat marti seara ca tara sa va ramane parte in acordul nuclear incheiat cu puterile internationale in 2015, in ciuda retragerii SUA din aceasta intelegere, transmit Reuters si DPA. Dupa declaratia de la Casa Alba a presedintelui american Donald…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat marti, la Casa Alba, ca Statele Unite se retrag din acordul in dosarul nuclear iranian, pe care l-a catalogat drept ”defectuos la baza sa”, relateaza The Associated Press, conform News.ro . Seful statului american a semnat marti un memorandum prezidential…

- Presedintele Donald Trump a anuntat marti dupa-amiaza retragerea Statelor Unite din acordul in dosarul nuclear iranian. Știre in curs de actualizare

- "Fie ne vor fi oferite garantii de catre celelalte parti semnatare, fie vom urma propriul drum", a declarat Hassan Rohani."Ne-am gandit la toate scenariile si am luat masurile necesare. Statele Unite vor avea cel mai mult de pierdut in acest caz", a subliniat Rohani, citat de cotidianul…

- Presedintele american nu trebuie sa se supuna unei audieri de catre procurorul special in audierea rusa, dar, in anumite conditii, ar putea accepta o audiere, a afirmat duminica Rudy Giuliani, alaturat recent echipei de avocati personali ai lui Donald Trump, transmite AFP.Intrebat la postul…

- Comandantul Fortelor Americane din Orientul Mijlociu, generalul Joseph Votel, a declarat, marti, ca Rusia joaca in Siria si rolul de piroman si pe cel de pompier si ca incearca sa contracareze influenta Statelor Unite din regiune, relateaza The Associated Press.

- Franta si-a reafirmat luni angajamentul sau fata de acordul nuclear cu Iranul, incheiat in 2015, si implementarea sa stricta, continuand in acelasi timp discutiile cu partenerii europeni si americani cu privire la programul de actiune comun vizand acest dosar, relateaza Reuters. Parisul este preocupat…