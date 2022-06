Trezită din moarte economică, firma condusă de un actual deputat mai primește o sinecură de la stat O companie la care actualul deputat social – democrat Virgil Alin Chirila a avut funcții de conducere timp de patru ani a obținut prelungirea pentru licența de concesionare a unei exploatații de dolerit, material utilizat preponderent in construcții. Compania s-a remarcat dupa ce, in insolvența fiind, fara angajați și cu datorii, a obținut aceeași licența și o cifra de afaceri de peste un milion de lei. Conform unui ordin semnat de Sorin-Calin Gal, președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, „se aproba licența de concesiune privind exploatarea resurselor de dolerit din perimetrul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Expresia ”peștele de la cap se impute” ar putea fi mottoul Agenției Naționale de Integritate (ANI), mai ales de cand a fost de cand Florin-Ionel Moise a fost impus președinte. Ioahnnis, Ciuca, Ciolacu – da, Moise – ba Potrivit Legii nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea in exercitarea funcțiilor…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) efectueaza prin Centrele Județene plata ajutorului de stat in sectorul creșterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna martie și/sau trimestrul I al anului 2022, in funcție de opțiunea asociațiilor…

- Un consilier liberal din Targu Ocna s-a trezit ca a numele i-a fost folosit intr-o reclamație catre Agenția Naționala de Integritate (ANI), in care era parat un consilier de la PSD. Mihai Rusu a povestit in ședința Consiliului local Targu Ocna cum s-a intalnit cu factorul poștal care l-a anunțat ca…

- Cristian Vladescu, de profesie medic și directorul Școlii Naționale de Sanatate Publica și Management Sanitar, este favoritul pentru a prelua funcția de președinte interimar, pentru 6 luni, al Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii in Sanatate (ANDIS), arata sursele HotNews.ro. Cristian…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanja anunta ca, incepand cu data de 26 mai 2022, noul director regional al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Constanta este ec. Vizan Florin.Decizia de numire in functie a fost data in baza Hotararii nr.10 16.05.2022 a Consiliului de Administratie…

- Aliona Oboroceanu și Steluța Vintila au fost numite in funcțiile de consilier pentru soluționarea contestațiilor al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC). Hotarirea a fost adoptata, astazi, in cadrul ședinței plenare a Parlamentului. Conform Legii privind achizițiile publice,…

- Boldiș Cornelia Alexandra, consilier local USR la Rodna a fost gasit in incompatibilitate de Agenția Naționala de Inegritate. In urma cu un an, același consilier era vizitat de polițiști și mascați, intr-un dosar de contrabanda cu țigari. Potrivit unui comunicat de presa remis de Agenția Naționala de…

- La sfarșitul saptamanii trecute s-au facut o serie de numiri controversate la nivelul eșalonul doi al administrației centrale care vor genera o mulțime de speculații. Una dintre cele mai controversate numiri a fost cea de la Agenția Naționala pentru Protecția Mediului a suceveanului Adrian Haralambie…