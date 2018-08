Trestia de zahăr pierde teren. China, influențează agricultura din Brazilia Modificarea fluxurilor comerciale globale schimba situatia culturilor agricole din Brazilia, un numar din ce in ce mai mare de fermieri din aceasta tara aliniindu-si culturile in functie de apetitul chinezilor, astfel ca suprafata cultivata cu soia a crescut cu doua milioane de hectare in doi ani, in timp ce terenurile cultivate cu trestie de zahar au scazut cu 400.000 de hectare, arata datele oficiale consultate de Reuters. Apetitul in crestere al chinezilor pentru carne a stimulat importurile de soia boabe destinate furajelor pentru animale. Anul trecut, China a platit 20,3 miliarde… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

