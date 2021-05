Treptat, la Iaşi se eliberează paturile de la ATI. Din nefericire, opt decese de Paști Scaderea numarului de teste de la nivel national s-a regasit si in cifrele de la Iasi: daca sambata, 1 mai, erau raportate 23 de cazuri, duminica au fost doar 12, iar luni 15, in intreg judetul. Daca exista o problema cu depistarea cazurilor active, reclamata si de specialistii care spun ca persoanele se testeaza acasa si nu alerteaza autoritatile, se poate observa o scadere a presiunii pe sistemul de sanatate. La nivelul intregului judet Iasi sunt 219 paturi (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

