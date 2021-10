Stiri pe aceeasi tema

- Pfizer a anunțat ca vaccinul anti-COVID-19 pentru copii ar putea sa fi disponibil abia in luna noiembrie. Compania a declarat marți ca a furnizat autoritaților de reglementare a sanatații date dintr-un studiu recent al vaccinului sau la copii cu varsta cuprinsa intre 5 și 11 ani. Oficialii au spus anterior…

- In Cluj-Napoca, pe perioada anului școlar, traficul este destul de intens atat in centru, cat și in zona metropolitana a municipiului. Parinții iși duc copiii la școala, spre disperarea celorlalți clujeni din trafic, care vor sa ajunga la munca. Cu toate acestea, motivul pentru care parinții aleg sa-și…

- Ministerul Sanatații a decis ca, incepand de astazi, in unitatile sanitare cu paturi care au in structura sectii sau compartimente cu profil pediatric, sa se poata asigura asistenta medicala și pentru parinții/insotitorii copiilor, daca aceștia sunt cazuri suspecte sau confirmate de COVID-19. „In situatia…

- La inceputul acestui an, datele oficiale privind numarul elevilor care nu pot participa la școala online aratau ca 237 de mii nu au acces la internet, iar 287 de mii nu au echipamente IT. Pentru aceștia, guvernul a achizițonat in decursul anului 2020 „celebrele 250 de mii de tablete” care nici pana…

- O masura adoptata de guvernul de stanga si intrata in vigoare vineri prevede ca parinții condamnati in Spania pentru violenta domestica sa de gen vor fi privati de dreptul de vizita a copiilor lor minori, informeaza AFP, citata de Agerpres. Potrivit reformei Codului Civil spaniol, justitia va putea…

- In perioada verii, boala diareica acuta da peste cap organismul copiilor, pe fondul unor schimbari care predispun la contractarea anumitor infectii. Cele mai frecvente sunt infectiile virale, intr-o proportie de 80-90%, transmite Desdemona Stepan, medic primar pediatru cu specializare in gastroenterologie…

- Legea inițiata de deputații USR PLUS Oana Țoiu și Radu Molnar de incurajare a vaccinarii prin acordarea unei zile libere Post-ul USR PLUS: Zi libera pentru cei care se vaccineaza anti Covid-19 sau pentru parinții care insoțesc copiii la vaccin apare prima data in Gazeta Dambovitei .