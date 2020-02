Trenurile zahărului, construite cu sclavi și suferință - Cum de a avut Cuba căi ferate încă de acum 183 de ani Cuba este, în mod surprinzator, printre primele țari unde au fost construite cai ferate, dar acest lucru nu a ajutat populația locala, primele linii fiind construite și cu sclavi, scopul fiind de a transporta trestie de zahar și mult mai puțin persoane. Cuba a avut înca din 1837 cai ferate și rețeaua a crescut fantastic de mult, pentru ca un secol mai târziu sa ajunga în ruine. Însa Cuba chiar vrea sa faca o revoluție feroviara și își modernizeaza trenurile și calea de rulare cu ajutor de la chinezi și de la ruși și în articol puteți citi despre planurile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

