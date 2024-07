Trenurile spre mare, oprite din cauza incendiilor de vegetație Circulația feroviara a mai multor trenuri de calatori este oprita temporar din cauza unui incendiu de vegetației, extins pana aproape de calea ferata, intre stațiile Jegalia și Perișoru. Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA precizeaza ca trenurile de calatori oprite temporar vor fi reinscrise in circulatie dupa finalizarea interventiilor aflate in desfasurare de catre […] The post Trenurile spre mare, oprite din cauza incendiilor de vegetație appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia feroviara este oprita temporar duminica intre Fetesti - Ciulnita, din cauza unui incendiu de vegetatie in apropierea carii ferate, anunța CFR SA, compnia care administreaza rețeaua de cai ferate din Romania, potrivit News.ro.„Circulatia feroviara este oprita temporar, la aceasta ora, pe intervalul…

- Trenurile R 8204 Constanta Buzau , IR 1982 Constanta Bucuresti Nord si IR 1972 Constanta Galati sunt oprite temporar si ele in statiile Palas, Valu lui Traian si Constanta, din cauza incendiului din zona CF Basarabi Dorobantu, unde se actioneaza in continuare pentru stingerea focarelor, potrivit CFR.…

- Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca in cursul acestei dimineți, circulația trenurilor pe relația București Nord – Aeroport Henri Coanda și retur este perturbata din cauza unui macaz defect intre Mogoșoaia și Balotești.Vezi AICI intrarzierile in timp real. In prezent circulația…

- Circulatia feroviara pe Magistrala Bucuresti – Constanta este oprita temporar din cauza unui incendiu de vegetatie in zona statiei Dragos Voda si in linie curenta intre Dragos Voda si Ciulnita. Zece trenuri de calatori stationeaza in garile de pe traseu, a anuntat Compania Nationala de Cai Ferate CFR…

- Circulația trenurilor se va desfașura in condiții speciale, cu trasbordare auto a calatorilor pe tronsoanele Tecuci - Frunzeasca, intre 2 și 9 iulie si Adjud - Urechesti, intre 10 și 26 iulie, a transmis Compania Naționala de Cai Ferate (CFR) printr-un comunicat.

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca traficul feroviar este oprit temporar la aceasta ora din cauza unui incendiu la vegetatie, care s a extins pana in zona caii ferate de pe intervalul Medgidia Mircea Voda, judetul Constnata. Potrivit CFR SA, echipele ISU au solicitat scoaterea de…

- Temperaturile ridicate din aceste zile fac deja probleme pe șoselele din țara. Pe un drum județean din Gorj, cateva placi din beton s-au ridicat și au dus la producerea unui accident. In zona au fost 35 de grade Celsius, iar de astazi va fi și mai cald. Obstacolul aparut din senin pe drumul județean,…

- Un om a murit și mai multe persoane au fost ranite sambata dimineața, dupa ce un autoturism a fost lovit de un tren intre localitațile Voila și Fagaraș din județul Brașov. Șoferul nu s-a asigurat la trecerea la nivel cu calea ferata. „Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca astazi, 11…