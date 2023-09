Stiri pe aceeasi tema

- Trenurile nu vor circula vineri dimineata, intre orele 7.00 si 9.00, din cauza unei greve de avertisment la CFR. Sindicaliștii vor sa atraga atentia asupra lipsurilor cu care se confrunta. Printre cererile lor se numara cresterea salariilor si imbunatatirea conditiilor de lucru din gari si depouri pentru…

- Un incendiu a izbucnit vineri dimineața, la intrarea in stația Oradea Vest, la trenul Regio 3331 Arad - Oradea. Toți calatorii și personalul feroviar au fost evacuați, informeaza Mediafax.„CFR Calatori informeaza ca in aceasta dimineața la intrarea in stația Oradea Vest s-a produs un incendiu la…

- Numeroase persoane aflate in tranzit din Timișoara catre litoral sau catre București au fost nevoite sa iși petreaca noaptea in gara de Nord, deoarece trenurile nu au reușit sa le preia. Traficul feroviar s-a confruntat cu probleme majore in urma defecțiunii unui tren cu calatori intre Arad și Timișoara…

- Panica, nervi, agitatie. Sute de persoane sunt blocate in Gara de Nord in asteptarea trenurilor care trebuie sa ii duca la mare. Una dintre garnituri este trenul pe directia Arad – Constanta, celebra „Astra”, de care se spune ca circula mai bine, dar chiar la ea sunt ceva probleme in Vinga, loc pe care…

- Sorin Grindeanu e optimist: a zis ca trenurile vor circula cu 160 km/h intre Curtici si Sighisoara, din a doua jumatate a 2024. In prezent, viteza medie a unui tren in Romania e de 44 km/h. Lucrarile de reabilitare a liniei de cale ferata Simeria – Gurasada se vor incheia in primavara anului viitor,…

- Grindeanu: Trenurile vor circula cu 160 de kilometri la ora intre Curtici și Sighișoara, pe un traseu care trece și prin Alba Lucrarile de reabilitare a liniei de cale ferata Simeria – Gurasada se vor incheia in primavara anului viitor, astfel ca din a doua jumatate a lui 2024 trenurile vor putea circula…

- Lucrarile de reabilitare a liniei de cale ferata Simeria - Gurasada se vor incheia in primavara anului viitor, astfel ca din a doua jumatate a lui 2024 trenurile vor putea circula cu viteza de 160 de km/h de la Curtici pana la Sighisoara, a declarat, miercuri, ministrul

- Pentru ca timpul nu ii permite, iar coloanele auto pe Valea Prahovei se intind pe zeci de kilometri, caci, asemenea predecesorilor sai, nici Sorin Grindeanu nu a facut nimic pentru construirea unor variante ocolitoare la stațiuni, ministrul va descinde din elicopter pe șantierul feroviar. Surse neoficiale…