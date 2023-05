Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) anunța ca a aplicat 89 amenzi contravenționale in valoare totala de 693.500 lei in primele patru luni ale anului, in urma campaniei de verificare a modului in care sunt respectate prevederile legislației in domeniu și in ceea ce privește serviciile…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ANPC a derulat, in primele 4 luni ale acestui an, o campanie de verificare a modului in care sunt respectate prevederile legislatiei in domeniu, in ceea ce priveste serviciile oferite consumatorilor la desfasurarea activitatii in transportul feroviar.Potrivit…

- Toate marile retele comerciale au acceptat sa participe la acordul voluntar pentru reducerea pretului laptelui, ca urmare a discutiilor initiate de Consiliul Concurentei, iar in perioada urmatoare vor negocia cu fiecare procesator cu care colaboreaza, conform autoritatii de concurenta. Acordul…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a transmis, vineri, printr-un comunicat de presa, ca a incheiat campania de verificari a modului in care este respectata legislatia in domeniu, la centrele de ingrijire a varstnicilor din intreaga tara. In total, au avut loc 605 actiuni de control,…

- Revoltator! Ne imbolnavesc pe banii noștri! Produse preparate in tavi ruginite, cu materii prime expirate, marfa depozitata in condiții improprii, mizerie și mucegai. Ce au gasit inspectorii Protecției Consumatorilor Timiș la ultimul control. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC)…

- Echipe mixte de la Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA), Protecția Consumatorilor și de la Autoritatea Naționala de Administrate Fiscala (ANAF) deruleaza, in aceasta perioada, controale prin tot județul, unde se vand produse lactate. Sunt vizați operatorii economici de…

- In ultimele actiuni de control pe magazinele Lidl s a inchis temporar zona de panificatie patiserie din Lidl Navodari si vitrinele de congelare de la Lidl zona Delfinariu., informeaza reprezentantii ANPC. Oficial de la ANPC De la inceputul acestui an si pana in prezent, Autoritatea Nationala pentru…

- Un supermarket Lidl din județul Alba, INCHIS de catre ANPC. Ce nereguli au fost descoperite de inspectori Un supermarket Lidl din județul Alba, INCHIS de catre ANPC. Ce nereguli au fost descoperite de inspectori In cursul zilei de vineri, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a anunțat…