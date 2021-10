Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca circulatia feroviara, intre statiile Pajura - Mogosoaia s-a desfasurat, in intervalul orar 08:30 - 09:45, in conditii speciale, la cale libera, din cauza unui deranjament la vechea instalatie de dirijare a circulatiei, potrivit unui comunicat…

- Sucursala Regionala CF Bucuresti va desfasura, in perioada 13 - 17 septembrie, in intervalul orar 10:20 - 12:20, lucrari in regie proprie pentru verificarea si inlocuirea componentelor uzate de la aparatele de cale si lucrari de buraj mecanizat pentru remedierea deficientelor de nivel, intre statiile…

- Traficul feroviar a fost temporar oprit marti, in intervalul orar 17:10 - 17:57, pe raza SRCF Constanta, in statia CF Valu lui Traian, din cauza defectarii Instalatiei de Centralizare Electronica, informeaza CFR SA. Potrivit sursei citate, echipele de interventie s-au deplasat la fata locului…

- Circulatia feroviara intre statiile Branesti-Fundulea si Chitila-Buftea-Peris se desfasoara, la aceasta ora, pe un singur fir, din cauza avariilor inregistrate la sistemul de alimentare cu energie electrica, produse de rafalele puternice de vant inregistrate in cursul noptii, in jumatatea de sud…

- Traficul feroviar pe magistrala Bucuresti - Constanta este blocat in zona statiei Fetesti pe ambele sensuri din cauza din cauza tamponarii a doua trenuri private de marfa, iar trenurile care fac legatura cu statiunile de pe Litoral circula pe ruta deviata, a anuntat, joi, Compania Nationala de Cai Ferate…

- Magistrala feroviara Bucuresti Constanta operationala pe intreaga distanta. Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA, administrator al infrastructurii feroviare publice, va informeaza ca incepand cu ora 20.00, magistrala Bucuresti Constanta este operationala pe intreaga distanta, odata cu redeschiderea…