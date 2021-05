Trenurile de noapte revin în Europa - S-a lansat cursa Viena - Amsterdam ​Olanda și Austria au lansat unul dintre trenurile de noapte cu cel mai lung parcurs european, cel care leaga Viena de Amsterdam, via Germania. Trenul face 14 ore și biletele costa de la 30 de euro. Trenurile de noapte au disparut treptat în ultimele doua decenii, însa încep sa reapara datorita companiilor feroviare din Austria, Germania, Elveția și Olanda. Și Franța a reintrodus dupa mulți ani un tren de noapte între Paris și Nisa.



Trenul circula sub brandul Nightjet al companiei OBB din Austria și are șase vagoane de dormit și cușeta și patru vagoane clasa, capacitatea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

