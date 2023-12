Stiri pe aceeasi tema

- Trenurile din Romania vor trebui sa circule cu 160 km/h pana in 2030, aceasta fiind obligatie pan-europeana, a declarat vineri comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean."Uniunea Europeana are un plan foarte clar privind infrastructura de transport. Asta poarta denumirea de reteaua transport…

- Zborurile de pe aeroportul din Munchen au fost reluate duminica dimineata, dupa ce aeronavele au fost tinute la sol din cauza ninsorilor abundente, potrivit Deutsche Welle. Unul dintre romanii blocati pe cel mai mare aeroport din Bavaria a povestit experienta sa din noaptea de joi spre vineri.„Eu am…

- Trenurile IR 1572, IR 1575 si IR 1574 Galati - Bucuresti Nord si retur au fost anulat, deoarece circulația intre stațiile Galați și Filești este intrerupta din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța ca circulația pe Podul de la Braila nu va mai fi intrerupta in timpul nopții, adaugand ca masura nu iși mai are rostul in condițiile in care macaralele inca nu sunt demontate. Grindeanu a declarat, miercuri, 1 noiembrie, la Podul de la Braila, ca doar…

- Romania va trece, in noaptea de sambata spre duminica, la ora de iarna, ceasurile fiind date inapoi cu o ora, ora 4.00 devenind ora 3.00. Astfel, ziua de 29 octombrie va fi cea mai lunga zi din acest an. CFR Calatori a precizat ca trecerea la ora Europei de Est nu modifica mersul trenurilor in vigoare.…

- n noaptea de 28/29 octombrie 2023, cand ora 4 AM devine ora 3 AM, toate trenurile de calatori care au ora de plecare din statiile de formare dupa ora 4 AM vor pleca la orele din Mersul de tren in vigoare, respectand ora Europei Orientale.Trenurile de calatori aflate in circulatie dupa ora 4 AM, ora…

- n noaptea de 28/29 octombrie 2023, cand ora 4 AM devine ora 3 AM, toate trenurile de calatori care au ora de plecare din statiile de formare dupa ora 4 AM vor pleca la orele din Mersul de tren in vigoare, respectand ora Europei Orientale.Trenurile de calatori aflate in circulatie dupa ora 4 AM, ora…

- Ambasadorul Israelului la Bucuresti, Reuven Azar, a declarat, sambata, intr-o interventie televizata, ca atacul declansat de organizatiile teroriste a fost „planuit cu mare atentie” si este „foarte bine organizat”, „fiind coordonat de pe uscat, din aer si de pe mare” si vizand atat militarii, cat si…