Trenurile de metrou din București vor avea întârzieri. Care este motivul Vești neplacute pentru bucureștenii care folosesc metroul. Trenurile vor avea intarzieri din ce in ce mai mari, din cauza ca unele dintre garnituri vor fi retrase din circulație. Cauza este oprirea serviciilor de mentenanța pentru 39 de trenuri, din cauza datoriilor Metrorex. Reprezentanții companiei spun ca fac demersuri pentru rezolvarea situației prin efectuarea de plați […] The post Trenurile de metrou din București vor avea intarzieri. Care este motivul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

