Circulatia trenurilor de metrou pe Magistrala 4 se desfasoara cu dificultate, din cauza unei probleme tehnice aparute la statia de metrou 1 Mai, firul 1, informeaza marti Metrorex. Potrivit companiei, acest lucru are loc incepand cu ora 8:03, pe fondul unei probleme tehnice identificata la calea de rulare. Pentru continuarea calatoriilor, circulatia este reorganizata in sistem pendula, intre statiile Gara de Nord 2 - Grivita (firul 1), Grivita - Jiului (fir 2), Straulesti - Jiului (firul 1). "Echipele specializate Metrorex intervin in aceste momente pentru remedierea rapida a situatiei", da asigurari…