Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul a fost facut de Metrorex, care a precizat ca restrictia de viteza este valabila pana pe 3 septembrie."Pe Magistrala 2 de metrou, intre Piața Romana și Piața Victoriei 1, pe o distanța de aproximativ 230 m a fost introdusa restricția de viteza de 5 km/ h, ca urmare a efectuarii de lucrari la…

- Trenurile de metrou vor circula cu o viteza de 5 kilometri/ora intre Piața Romana și Piața Victoriei. Restricția de viteza e valabila pana pe 3 septembrie și e cauzata de efectuarea unor lucrari de reparații, informeaza Metrorex.

- Trenurile de metrou vor circula cu o restrictie de viteza de 5 kilometri/ora pe o distanta de 230 metri pe Magistrala 2, intre Piata Romana si Piata Victoriei 1, pentru efectuarea unor lucrari de infrastructura, informeaza Metrorex pe propria pagina de Facebook.

- Au loc lucrari de infrastructura și suprastructura cu grad ridicat de complexitate a caii de rulare pe Magistrala 2 de metrou, linia 1, pe intersecția Piața Romana - Piața Victoriei. Pana in data de 3 septembrie se va circula cu restricție de viteza pe l

- Au loc lucrari de infrastructura și suprastructura cu grad ridicat de complexitate a caii de rulare pe Magistrala 2 de metrou, linia 1, pe intersecția Piața Romana - Piața Victoriei, iar pana in 3 septembrie se va circula cu restricție de viteza pe linia 1, informeaza Metrorex. Fii la curent…

- Sorin Grindeanu afirma, intr-un video postat, sambata, pe contul de Facebook, ca sunt vizate Consiliile de Administratie de la cinci companii: Metrorex, CNAIR, CNIR, CFR Infrastructura si CFR Calatori. ”Sunt primele companii care au borna in PNRR si o borna pana la finalul anului sa selectam tot membrii…

- The Minister of Transport and Infrastructure, Sorin Grindeanu, said on Thursday, on the construction site of the Craiova - Pitesti Express Road, that he was aware of the problems at Bucharest metro Metrorex related to the non-payment of some invoices for maintenance and that he understood that every…

- Un incident a avut loc in urma cu foarte puțin timp in București, la metrou. Chiar la stația Piața Victoriei, o femeie a cazut in calea de rulare. Conform primelor informații transmise de catre compania Metrorex, circulația trenurilor a fost reorganizata. Iata cum s-a intamplat totul și in ce stare…