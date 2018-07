Trenurile de mare viteza din Europa, ineficiente, cu costuri mai mari decat cele planificate si pasageri mai putini

Stiri pe aceeasi tema

- Austria preia astazi, pentru a treia oara presedintia rotativa a Uniunii Europene, sub deviza "O Europa care protejeaza". Gestionarea problemei migratiei va fi dosarul prioritar al presedintiei austriece care va dura sase luni. Viena va trebui de asemenea sa avanseze in negocierile privind viitorul…

- Costul mediu pentru un kilometru de linie feroviara de mare viteza este de 25 milioane euro in UE, dar vitezele medii sunt la 45% din cele proiectate și multe dintre liniile de mare viteza din Europa au fost construite nu in funcție de ce era nevoie, ci in funcție de interesele politice, arata un raport…

- Presedintele Consiliului European Donald Tusk l-a felicitat vineri pe noul prim-ministru italian Giuseppe Conte, notand in acelasi timp ca Uniunea Europeana are nevoie de "unitate si solidaritate mai mult ca niciodata", informeaza Agerpres, citand Reuters. Giuseppe Conte a depus juramantul vineri…

- In timp ce la noi trenurile au o imagine foarte proasta, fiind lente, neconfortabile și insuficiente, in Europa de Vest și Centrala multe companii au reușit sa atraga tot mai mulți pasageri, aratand ca trenurile pot fi, nu doar rapide și curate, ci și amuzante. In Italia li se pune covorul roșu calatorilor…

- Autoritatile din domeniile agriculturii si protectiei consumatorilor din Romania si Bulgaria, precum si oficiali din alte state membre ale Uniunii Europene s-au intalnit in week-end la Sofia pentru a discuta masurile care ar trebui luate pentru...

- Sindicalistii de la CFR continua protestele la Ministerul Transporturilor Tren în Gara de Nord, București/Foto: Ionuț Iamandi. Sindicalistii din CFR continua protestele la Ministerul Transporturilor, principalele solicitari fiind aprobarea statutului personalului feroviar si mai multi bani…

- Trenurile europene vor fi pline cu tineri vara aceasta, in urma planului Comisiei Europene de a oferi permise Interrail pentru 30 de zile cetatenilor care implinesc 18 ani, potrivit Deutsche Welle. Ramura executiva a UE a alocat 12 milioane de euro pentru a furniza intre 20.000 si 30.000 de permise…