CFR Calatori este atenta la nevoile de transport ale comunitaților locale și vine in sprjinul lor atunci cand e nevoie, deoarece calatorii sunt in centrul deciziilor sale Pentru a raspunde nevoilor de trafic pe ruta București Nord – Mogoșoaia – Aeroport Henri Coanda și pentru a oferi totodata accesibilitate la transportul pe calea ferata unei categorii cat mai largi de calatori, incepand din data de 15 iulie 2021, toate trenurile CFR Calatori care circula in intervalul orar 06:00-23:00 spre/ dinspre Aeroportul Henri Coanda vor avea oprire și in punctul de oprire Parc Mogoșoaia. Trenurile circula…