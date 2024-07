Trenurile circulă cu restricții de viteză. CFR Călători dă vina pe caniculă pentru întârzieri Un comunicat de presa emis astazi, 8 iulie, de CFR Calatori anunța ca trenurile vor circula cu restricții de viteza in perioada verii, pe canicula. Modul in care este conceput comunicatul face din disconfortul termic accentuat scuza perfecta pentru a justifica intarzierile trenurilor in urmatoarele 2-3 luni. „CFR Calatori informeaza ca in perioada cu fenomene meteo extreme – val de caldura, canicula și disconfort termic ridicat, care se inregistreaza pe majoritatea secțiilor feroviare, trenurile circula cu restricții de viteza impuse de catre administratorul infrastructurii feroviare – compania… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

- CFR Calatori informeaza ca pot aparea intarzieri in circulatia trenurilor de calatori si ca, in unele cazuri, instalatiile de climatizare ar putea sa nu mai asigure in parametrii optimi racirea din cauza caniculei. „CFR Calatori informeaza ca in perioada cu fenomene meteo extreme – val de caldura,…

- Un transport de aer dinspre nordul Africii intra, zilele acestea, in Romania. "Miercuri, transportul de aer saharian va ajunge dinspre vestul țarii. Pentru regiunea sudica, ramane disconfort termic, pentru zonele din Carpații Meridionali și Occidentali, vestul țarii, furtunile vor fi mai de interes.…