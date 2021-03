Stiri pe aceeasi tema

- Compania CFR SA informeaza ca trenurile care tranziteaza Valea Prahovei circula pe intervalul de stații Darste - Timișu de Sus și retur pe un singur fir, prin cuplarea unei locomotive Diesel la fiecare garnitura, deoarece linia de contact a fost rupta de arborii prabușiti de pe versanți. Aceasta…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca, traficul feroviar, la aceasta ora, este oprit temporar pe relația Malnaș Bai - Bicsadu Oltului - Baile Tușnad - Tușnad Sat, din cauza mai multor copaci prabușiți pe calea ferata, informeaza Mediafax. SRCF Brașov acționeaza cu personal…

- *INFORMARE* La aceasta ora, pe DN1 se inregistreaza urmatoarele valori de trafic:Centura de Vest a mun. Ploiesti valori de trafic intense pe sensul de mers București catre Brașov, fara coloana la sensurile giratorii; Comarnic trafic intens pe sensul de mers București catre Brașov, se…

- Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA a lansat licitatia deschisa pentru realizarea Studiului de Fezabilitate si a Proiectului Tehnic necesare modernizarii liniei de cale ferata Coslariu – Cluj-Napoca.

- Traficul feroviar se desfasoara vineri dimineata in conditii de ninsoare viscolita si rafale puternice de vant, de pana la 70 km/h, pe toate magistralele de cale ferata, anunta news.ro . ”Traficul feroviar la aceasta ora se desfasoara in conditii de ninsoare viscolita si rafale puternice de vant, de…

- ​În ultimele trei decenii s-au închis pentru traficul de pasageri mai bine de 40 de linii secundare de cale ferata ce au în total peste 1.700 km. În unele locuri oamenii s-au trezit de o zi pe alta ca nu mai au tren și s-au orientat catre mașini și microbuze, în alte cazuri…

- Joi dimineața nu sunt probleme in traficul feroviar, informeaza Compania Nationala de Cai Ferate. Trenurile circula in condiții normale de iarna pe toate secții de cale ferata si nu se inregistreaza intarzieri in cirulatie.

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca traficul feroviar este deschis pe toate liniile de cale ferata, insa circulatia trenurilor este adaptata la conditiile meteo nefavorabile (ninsoare abundenta și pe alocuri viscolita), un numar redus de trenuri inregistrand intarzieri, conform…