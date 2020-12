CFR Calatori a anunțat ca suplimenteaza trenurile care circula pe cele mai solicitate rute in perioada sarbatorilor de iarna. Pana la finele anului, peste 110 garnituri urmeaza sa circule cu un numar mai mare de vagoane, anunta compania. In total vor fi peste 17.500 de locuri si 230 de vagoane in plus, in principal, la […] Articolul Trenuri suplimentate, de sarbatori, pe cele mai circulate rute ale CFR Calatori a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .