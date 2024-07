Stiri pe aceeasi tema

- CFR anunta, sambata, modificari in circulatia trenurilor pe tronsonul Ramnicu Valcea – Lotru – Sibiu, in perioada lucrarilor la Autostrada Sibiu – Pitesti. Acestea se aplica in perioada 8 iulie – 9 august. ”Incepand cu data de 08.07.2024, odata cu inchiderea temporara a circulatiei rutiere pe Valea…

- CFR Calatori crește numarul de trenuri pe ruta Ramnicu Valcea – Sibiu, in perioada lucrarilor de reparații pe Valea Oltului CFR Calatori crește numarul de trenuri pe ruta Ramnicu Valcea – Sibiu. In contextul lucrarilor la infrastructura rutiera de pe Valea Oltului ce vor avea loc in perioada 8 iulie…

- Capacitatea de transport feroviar de pasageri, pe tronsonul Ramnicu Valcea - Sibiu, va fi adaptata, in perioada 8 iulie - 9 august 2024, in vederea preluarii cerintelor de trafic, ca urmare a derularii lucrarilor programate pe Valea Oltului, a anuntat, vineri, CFR Calatori, intr-un comunicat.

