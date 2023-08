Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) informeaza ca luni, 31 iulie 2023, a avut loc ședința Comisiei de evaluare, desemnata in cadrul licitației privind achiziția a 12 automotoare in tracțiune electrica pe baza de pile de combustie cu hidrogen, in vederea deschiderii ofertelor depuse, scrie economica.net. Astfel, societatea care a depus documentația este asocierea formata din S.C. ALSTOM TRANSPORT S.A. (lider) și Linde Gaz Romania S.R.L. (asociat). Valoarea achiziției este cuprinsa intre 2,45 miliarde de lei fara TVA și 4,17 miliarde de lei fara TVA, in funcție de durata serviciilor conexe…