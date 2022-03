Stiri pe aceeasi tema

- Pe ruta Suceava – București se va circula cu trenuri electrice noi. Acest lucru va fi posibil insa abia din 2024. Vineri, Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a semnat un contract cu francezii de la Alstom pentru achiziția a 20 de trenuri electrice noi.Contractul finanțat din fonduri ...

- Alstom și Autoritatea pentru Reforma Feroviara din Romania (ARF) au semnat vineri un contract pentru livrarea a 20 de trenuri inter-regionale de lung parcurs Coradia Stream și a serviciilor de mentenanța asociate, pe o perioada de 15 ani. Valoarea totala estimata a contractului este de aproximativ 270…

- Liberalizarea pietei de transport feroviar de calatori din Romania a fost vazuta de angajatii din sector ca o marota, dar si ca un punct de sperietura, insa, in realitate, este vorba doar despre o asezare a contractelor de serviciu public pe un palier mai predictibil, afirma presedintele Autoritatii…

- Noua licitatie pentru achizitia de material rulant nou destinat transportului regional si suburban feroviar de calatori (trenuri electrice regionale RE-R) va fi lansata in cateva zile, a declarat, pentru Agerpres, presedintele Autoritatii pentru Reforma Feroviara (ARF), Stefan Roseanu.

- Guvernul a decis. O serie de gratuitati si facilitati vor fi acordate pentru transportul rutier, feroviar, naval si aerian al refugiatilor din Ucraina, dupa ce Guvernul a adoptat, in sedinta de sambata, un proiect de hotarare pe aceasta tema. „Este vorba despre acordarea de gratuitate la toate calatoriile…

- VIDEO| Primii REFUGIAȚI de razboi ucrainieni din Romania. Primar: „Intreaba de gara și de cum pot ajunge in Polonia și Cehia” Primii REFUGIAȚI de razboi ucrainieni din Romania. Primar: „Intreaba de gara și de cum pot ajunge in Polonia și Cehia” Primarul de la Sighetu Marmației, Vasile Moldovan a declarat…

- Primarul de la Sighetu Marmației, Vasile Moldovan, a declarat ca la punctul de frontiera au inceput sa apara primii refugiați din Ucraina. Potrivit acestuia, cei care intra in Romania nu vor sa ramana, ci sunt interesați cum pot ajunge in Polonia și Cehia. „Exista un numar mai mare de cetațeni care…

- Președintele american Joe Biden a aprobat formal desfașurarea de trupe suplimentare in Europa de Est, inclusiv in Romania, a anunțat ieri CNN, potrivit Hotnews. Mai mulți oficiali au confirmat pentru CNN mutarea, afirmand ca desfașurarea de trupe are scopul de a arata susținerea aliaților din NATO fața…