- Invadarea Ucrainei de catre Rusia a fortat peste 8 milioane de ucraineni sa-si paraseasca casele si sa caute refugiu in Europa, potrivit raportului publicat de Crucea Rosie cu ocazia primei aniversari a razboiului. Documentul relateaza ca ONG-ul a ingrijit 14,8 milioane de oameni pe parcursul a 12…

- Functionari publici si reprezentanti ai unor firme private sunt vizati de o ancheta a autoritatilor romane desfasurata sub coordonarea procurorilor Parchetului European, ancheta in care sunt cercetate fraude cu fonduri europene si de la bugetul national, cu un prejudiciu estimat la 1,6 milioane de…

- ​In UE au fost produse anul trecut 10,8 milioane de masini, cu mai mult de 3 milioane sub totalul din 2019, anul dinaintea pandemiei. Romania a terminat pe locul sase, in fata Italiei si Ungariei, tara noastra fiind singura din top 10 unde productia a urcat fata de 2019. Dat fiind ca productia din Rusia…

- Cele mai scumpe case cumparate de vedete in 2022 In 2022, celebritațile au investit chiar mai mulți bani in imobiliare decat in 2021. Atunci cand cea mai scumpa tranzacție a fost de 85 de milioane de dolari. Este vorba despre prețul cu care a fost achiziționata vila de lux a designerului Calvin Klein.…

- Rata somajului in zona euro s-a mentinut in noiembrie la un nivel minim istoric de 6,5%, iar in Uniunea Europeana a ramas la 6%, similar cu cel din octombrie, arata datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). Cu o rata a somajului de 5,4% in noiembrie, Romania se situeaza…

- Spania a decis ca firmele producatoare de tutun vor trebui sa plateasca pentru a curața mucurile de țigari. Milioane de mucuri de țigara sunt aruncate in fiecare an de fumatori pe strazile și pe plajele spaniole, scrie euronews.com. Noile reglementari de mediu includ, de asemenea, interzicerea tacamurilor…

- Saptezeci de pasageri au fost raniti miercuri in coliziunea a doua trenuri de navetisti in gara din localitatea spaniola Montcada i Reixac, din provincia Barcelona (nord-est), potrivit www.mirror.co.uk .Accidentul s-a produs cand un tren care circula catre orasul Barcelona a lovit din spate un altul…