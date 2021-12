Stiri pe aceeasi tema

- Vremea nefavorabila a generat caderi de copaci pe linia de tensiune pe locomotiva trenului R 4504 care staționeaza, in cursul dimineții de 28 decembrie 2021, de la ora 5:30 intre stațiile Izvorul Mureș și Izvorul Olt, anunța CFR SA. In tren se mai afla șapte calatori. De asemenea, este afectata circulația…

- Circulația feroviara pe ruta Brașov- București Nord, in aceasta noapte, a fost afectata de caderea unui copac intre Valea Larga și Comarnic, ceea ce a dus la o intarziere de circa doua ore la sosirea in Capitala. Traficul feroviar a fost oprit temporar pe raza Sucursalei Regionale CF București, intre…

- Traficul feroviar a fost oprit temporar, in aceasta noapte, pe raza Sucursalei Regionale CF București, intre Valea Larga și Comarnic, pe firul 2 de circulație, din cauza fenomenelor meteorologice severe, care au provocat caderea unui copac pe linia de contact, transmite Mediafax. Evenimentul…

- Circulatia tramvaiului 41 este blocata pe sensul spre Piata Presei, din cauza unui accident, a anuntat, joi dimineata, Societatea de Transport Bucuresti, pe Twitter. „Linia 41 – blocata pe Soseaua Virtutii, la Pod Ciurel, pe sensul spre Piata Presei. Cauza: eveniment de circulatie”, noteaza STB. Pentru…

- CFR Calatori a anunțat ca, incepand din 31 octombrie, in activitatea de transport feroviar de pasageri se va trece la ora Europei Orientale, ora 4 AM devenind ora 3 AM. Aceasta nu modifica mersul trenurilor in vigoare, dar in noaptea de 30/31 octombrie 2021, cand ora 4 AM devine ora 3 AM, toate trenurile…

- In aceasta seara, in jurul orei 21.20, pe DN10, la km 126 + 500 m, pe raza localitații Teliu din județul Brașov, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autovehicul și un atelaj hipo, anunța IPJ Brasov. In urma producerii accidentului rutier a rezultat o victima, pasager in atelajul…

- Cinci trenuri au avut intarzieri intre 100 si 300 de minute din cauza unei avarii la alimentarea cu energie electrica pe raza Regionalei CF Timisoara. Sambata sunt posibile alte intarzieri. CFR Calatori informeaza ca in noaptea de vineri spre sambata, din cauza unor deranjamente ale infrastructurii…

