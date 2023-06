Trenule, mașină tot mai mică Dragii mei cu Jurnalul sub braț. Raspund celor care mi-au scris de mai multe ori pe cateva subiecte pe care le doresc dezbatute pe pagina noastra. Dragilor, noi nu facem politica aici. Sigur ne ocupam de problemele țarii, semnalate de voi, dar nu prin pri Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dragii mei cu Jurnalul sub braț, am promis mai multor cititori, cu care am corespondat in particular, ca vom scrie despre vremurile dificile pe care le traim, fara sa facem politica. Spuneam inca de anul trecut ca timpul revoltelor se apropie. In toata Eu

- Brigitte Pastrama s-a intors zilele trecute din Dubai, acolo unde a locuit timp de 5 luni. Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj, in care le impartașește fanilor despre problemele pe care le-a avut din cauza infrastructurii din Romania.De aproape jumatate de an, Brigitte Pastrama a renunțat…

- Dacia Spring este printre cele mai populare mașini electrice din Romania datorita prețului mic de achiziție. Mulți dintre cei care au cumparat-o se declara mulțumiți de economiile pe care le-au facut. Unii au descoperit diferite probleme ale mașinii, iar cea comuna este legata de timpul mare de așteptare…

- Deși mașinile electrice sunt pe val, un roman a decis sa renunțe la un asemenea automobil in favoarea clasicului motor diesel. Dacia Spring este printre cele mai populare mașini electrice din Romania datorita prețului mic de achiziție. Mulți dintre cei care au cumparat-o se declara mulțumiți de economiile…

- Dragii mei cu Jurnalul sub braț, promisiunea este promisiune. Marți, 25 aprilie, au pornit motoarele Targului de Arta Contemporana in gradina Hotelului Caro, unde se organizeaza RAD Art Fair, au aparut mai multe sculpturi mari, a fost ținuta o conferința

- Unul dintre cele mai tari teste de inteligența a devenit viral pe rețelele sociale, dupa ce internauții s-au chinuit minute intregi sa gaseasca raspunsul corect. Unde se afla mașinuța ascunsa in imaginea de mai sus? Daca o gasești in 10 secunde, atunci ești un adevarat geniu. 91% dintre internauți nu…

- Dragii mei cu Jurnalul sub braț, da, așteptarile mele s-au confirmat fața de articolul de saptamana trecuta. Multe comentarii, exemple de falsuri, dar, din pacate, neinsoțite și de probe.

- "Dragii mei, la doar 250 de lei puteți sa mancați cel mai bun burger cu aur. Uitați, așa arata au au au au au ... așa arata cel mai bun burger din Romania", afirma social-democratul, intr-un video postat pe Facebook." Dragilor, toata lumea intreaba pe Tik Tok cat face un platou. Acum avem platoul Chicago.…