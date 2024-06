Trenul Timișoara – Iași, întârziere de cinci ore, din cauza unei locomotive defecte Trenul Timișoara – Iași va ajunge la destinație cu o intarziere de aproximativ cinci ore, dupa ce locomotiva s-a stricat in stația Lugoj, a anunțat duminica CFR Calatori. „Trenul IR 1831 Timișoara Nord – Iași, cu plecare din Timișoara Nord in aceasta dimineața – 29 iunie 2024, va ajunge la Iași cu o intarziere de […] Articolul Trenul Timișoara – Iași, intarziere de cinci ore, din cauza unei locomotive defecte a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

