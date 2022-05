Stiri pe aceeasi tema

Directorul Teleradio-Moldova, Vlad Turcanu, a acuzat juriul de la Chisinau ca, spre deosebire de publicul moldovean care a acordat cele mai multe voturi artistilor din Romania si Ucraina, a ales sa ofere cele mai multe puncte Ucrainei si Marii Britanii, ignorand prestatia Romaniei.

Ucraina, reprezentata de Kalush Orchestra, a castigat Eurovision 2022 cu piesa "Stefania", in urma finalei ce a avut loc in noaptea de sambata spre duminica la Sala Pala Olimpico din Torino.

Un tribunal din Kiev va judeca primul proces pentru crime de razboi de cand Vladimir Putin a ordonat invazia Ucrainei, anunța The Guardian, potrivit Agerpres.

Conducerea militara rusa a cerut organizatiilor internationale de asistenta umanitara sa evacueze orasele din estul Ucrainei, transmite joi dpa.

Ucraina, cu piesa "Stefania" interpretata de trupa de baieti Kalush Orchestra, o combinatie de hip-hop, muzica folclorica si acorduri moderne, este marea favorita la castigarea concursului Eurovision care anul acesta se desfasoara in Italia, la Torino, relateaza online ziarul spaniol El Mundo.

Aproximativ 5.000 de crime de razboi comise de rusi sunt in prezent investigate in Ucraina, a declarat procurorul general ucrainean Irina Venediktova, relateaza The Guardian.

Kalush Orchestra, reprezentantii Ucrainei la Eurovision, au sosit in Israel pentru un eveniment de promovare a melodiei lor si au facut apel la public sa se mobilizeze pentru ca „acest razboi sa nu aiba loc si in alte tari".

Milioane de opere de arta si monumente sunt in pericol in urma invaziei militare a Rusiei in Ucraina, dupa ce un muzeu ar fi fost deja distrus, a avertizat organizatia globala din domeniul artei Getty, potrivit site-ului publicatiei The Guardian, citat de Agerpres.