Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anunțat, vineri, ca Guvernul a aprobat un act normativ care prevede cresterea cu 150 a numarului de unitati de invatamant care vor beneficia de programul „Masa calda”. „A crescut numarul de unitati de invatamant preuniversitar care beneficiaza de program de la 300,…

- Sfantul Cuvios Parinte Dimitrie cel Nou a trait pe vremea binecredincioșilor imparați romano-bulgari (secolele XII-XIV), intr-un sat mic numit Basarabov sau Basarabi, așezat pe apa Lomului. S-a nascut din parinți saraci, dar buni creștini dreptmaritori. Inca din copilarie, Sfantul nu s-a deprins la…

- Germany will permit adults to purchase and possess up to 30 grams (a little over 1 ounce) of cannabis for recreational use, as the ruling coalition fulfills a promise to legalize weed, according to Bloomberg. Chancellor Olaf Scholz’s cabinet approved a proposal on Wednesday that will allow controlled…

- Boris Johnson a anunțat, duminica seara, ca s-a retras din cursa pentru viitorul premier al Marii Britanii, spunand ca și-a dat seama ca țara și Partidul Conservator au nevoie de unitate, noteaza Reuters. Boris Johnson spune ca are multe de oferit, insa nu este acest momentul potrivit pentru a o arata,…

- Large Romanian retailers warn that they will have to raise the shelf prices by another 10% if the cost of electricity, which accounts for a large part of their expenses, remains at current unprecedented levels in the coming period, according to Romania-Insider. The statement is made in the context of…

- Mii de oamenii protesteaza, joi, in Capitala nemultumiti de preturile ridicate la energie, de neaplicarea Legii Salarizarii si blocarea negocierilor colective, anuntand ca, in cazul in care solicitarile nu vor fi rezolvate, se vor intoarce „de zece ori mai multi”, pentru a cere schimbarea Guvernului.…

- Inspectorii ITM București au depistat o companie din domeniul transportului de persoane care avea 827 de persoane care lucrau fara contracte de munca. Societatea a primit amenda maxima de 200.000 de lei. ”Inspectorii de munca au depistat un angajator din Bucuresti, cu activitate in domeniul transportului…

- Fraza cu cea mai mare creștere in cautarile rușilor, marți, a fost „cum sa pleci din Rusia”, conform datelor furnizate de Google Trends. In plus, o publicație ruseasca a anunțat ca la cateva minute dupa discursul lui Vladimir Putin, au fost cumparate toate biletele de avion de astazi dinspre Moscova…