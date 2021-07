Stiri pe aceeasi tema

- Trenul de calatori Teiuș – Cluj-Napoca a deraiat joi dimineața in zona Campia Turzii, din cauza unui boghiu rupt. Trenul Regio 3081 AB24 care a plecat la ora 3.39 de la Razboieni și urma sa ajunga la ora 3.59 la Campia Turzii. Comunicatul CFR Calatori: „CFR Calatori informeaza ca astazi, 8 iulie 2021,…

