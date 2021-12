Stiri pe aceeasi tema

- "T…Renul lui Mos Craciun!" porneste luni intr-o calatorie magica pe ruta Targu Mures – Targu Mures Nord, in cadrul unui eveniment special organizat de Primaria Municipiului Targu Mures, in colaborare cu CFR Calatori si in parteneriat cu CFR SA si cu Fundatia Cultura si Etica Crestina din Targu Mures.…

- Familia Regala a Romaniei anuntat ca nu poate efectua calatoria traditionala cu trenul regal, de 1 Decembrie, in orasele tarii, in conditiile actuale. „Calatoria cu Trenul Regal de astazi, 1 Decembrie 2021, are loc virtual. Filmul rememoreaza prezenta fiecarei generatii a Familiei Regale in…

- Sala Mare a Palatului Culturii din Targu Mureș va gazdui miercuri, 1 decembrie, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, intre orele 19.00 – 21.10, platforma educaționala pentru tineret "Cine sunt și ce vreau sa fac?". "Aceasta este o platforma destinata tinerilor liceeni și studenți din Targu Mureș. In…

- Un mecanic de tren japonez și-a dat in judecata angajatorul dupa ce a fost amendat cu 56 de yeni (2,12 lei) pentru ca a provocat o scurta intarziere sistemului național de cai ferate recunoscut pentru punctualitate, informeaza BBC. Operatorul feroviar JR West l-a amendat pe angajat pentru ca a provocat…

- Tinerii care au implinit 18 ani se pot inscrie, pana pe 26 octombrie, ora 12.00, in programul DiscoverEU. Acest program le ofera oportunitatea de a calatori gratuit, cu trenul, prin toata Europa, in baza unui permis de calatorie. Pentru tineri, acest program reprezinta o șansa de a descoperi diversitatea…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Italia ca mai multe organizatii sindicale vor organiza, timp de 24 de ore, o greva generala, ceea ce va afecta serviciile publice si private din domeniul transporturilor, activitatea mai…

- Statele Unite vor ridica restricțiile de calatorie impuse in contextul pandemiei de COVID-19 pentru a permite pasagerilor complet vaccinați din Uniunea Europeana (UE) și Marea Britanie sa calatoreasca in țara incepand din luna noiembrie, a anunțat Casa Alba. Declarația transmisa de Administrația Joe…