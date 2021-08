Trenul IR 1833 Iaşi-Timişoara Nord va avea o întârziere de 150 de minute, după ce la locomotivă a fost o degajare de fum Trenul IR 1833 Iasi - Timisoara Nord va sosi la destinatie cu o intarziere de circa 150 de minute, dupa ce la locomotiva s-a produs o degajare de fum intre statiile Poieni - Ciucea, potrivit unui comunicat al CFR Calatori. "Astazi, 23 august 2021, la locomotiva trenului IR 1833 Iasi - Timisoara Nord s-a produs o degajare de fum intre statiile Poieni - Ciucea, in jurul orei 17:00. Locomotiva a fost decuplata de la vagoane, iar mecanicul a actionat prompt cu stingatoarele din dotare. Conform procedurilor CFR Calatori aferente unor asemenea situatii, a fost avizat serviciul 112, o echipa de interventie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

