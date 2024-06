Trenul IR 1831 Timișoara Nord – Iași, cu întârziere de aproximativ 300 de minute din cauza defectării locomotivei Trenul IR 1831, cu traseul Timișoara Nord – Iași, va ajunge la destinație cu o intarziere semnificativa de aproximativ 300 de minute, din cauza defectarii locomotivei in stația Lugoj. Informația a fost confirmata de CFR Calatori printr-un comunicat de presa. Potrivit comunicatului, incidentul a avut loc sambata dimineața, cand locomotiva trenului IR 1831 a suferit […] The post Trenul IR 1831 Timișoara Nord – Iași, cu intarziere de aproximativ 300 de minute din cauza defectarii locomotivei appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

