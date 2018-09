Stiri pe aceeasi tema

- Trenul IR 1661 care circula duminica pe ruta Bucuresti - Iasi si care avea prevazuta oprire în statia Bârlad a trecut de gara fara sa opreasca, informeaza un comunicat al CFR Calatori.

- Trenul interregio, 1661, București-Nord – Iași, care trebuia sa soseasca la ora 10, 30, la Barlad, a surprins sutele de calatori ce il așteptau in gara locala, in momentul in care a trecut in viteza prin stația CFR Barlad, fara sa opreasca, informeaza publicația locala vremeanoua.ro.

- Calatorii care așteptau duminica dimineața in Stația CFR Barlad trenul interregio care circula pe ruta București Nord - Iași, au avut parte de o surpriza neplacuta, cand au vazut ca garnitura compusa din trei vagoane trece fara sa opreasca.

