- CFR Calatori anunta o defectiune, din cauza temperaturilor extrem de ridicate, la locomotiva trenului IR 1596 Craiova – Bucuresti Nord. S-a asigurat locomotiva de ajutor si trenul a plecat spre destinatia finala cu o intarziere de aproximativ 130 de minute. In statia Rosiori, pasagerii au primit apa.

- Un tren operat de CFR Calatori care a plecat duminica din Craiova spre București Nord are o intarziere de peste doua ore la sosire dupa ce a ramas blocat dupa ce locomotiva s-a defectat și a trebuit sa fie inlocuita, potrivit CFR. „Din cauza temperaturilor extrem de ridicate a intervenit o problema…

- Un tren care a plecat miercuri dimineața din stația CFR Targu Jiu a acumulat 200 de minute intarziere, dupa ce locomotiva s-a defectat in chiar in mijlocul campului, potrivit ziarului Gorjeanul. Trenul cu direcția București avea probleme și cu aerul condiționat, asta in condițiile in care in Gorj s-au…

- Incendiul a fost sesizat de un subofiter al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vaslui, care a anuntat imediat evenimentul. Cei 70 de calatori din tren au fost evacuati in siguranta de pompieri.

- Trenul IR 1830 a plecat din statia Vaslui cu o intarziere de 150 minute, din cauza unei degajari de fum la locomotiva, potrivit unui comunicat al companiei CFR Calatori. ‘Astazi, 14 iulie 2022, in jurul orei 9:50, in statia Vaslui, s-a produs o degajare de fum la locomotiva trenului IR 1830 care circula…

- Trenurile IR 1570 si IR 12571 Galati – Bucuresti Nord si retur vor avea o durata de parcurs mai mare cu aproximativ 15 minute in zilele de joi si vineri, dar si in perioada 27 – 30 iunie 2022, din cauza unor lucrari la infrastructura feroviara, a anuntat miercuri CFR Calatori. Conform sursei citate,…

- O caruta a fost lovita de un tren Regio Expres, marti, in localitatea Valea Mare, trenul ramanand oprit la locul accidentului pentru aproximativ 40 de minute, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, potrivit Agerpres.In accidentul feroviar, care a avut loc marti, in…

- Trenul de la Timisoara a ajuns la Iasi cu o intarziere de circa 100 de minute. La un moment dat, au fost si doua ore jumate intarziere, dar a recuperat pe parcurs. Motivul: la Arad, adica imediat dupa plecare, linia era blocata de un tren cu locomotiva defecta. Vezi traseul aici