- Accident pe calea ferata, in județul Dolj. Un viaduct din zona Carcea s-a rupt sub un tren de marfa, incarcat cu biodisel. Locomotiva a deraiat și șase vagoane au cazut intr-o rapa. Garnitura aparține companiei Grup Feroviar Roman.

- Un tren de marfa a deraiat, duminica, pe magistrala Caracal - Craiova, iar la aceasta ora traficul feroviar este blocat in zona. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dolj precizeaza ca nu s-au inregistrat victime.

- Podul peste care a trecut trenul deraiat in localitatea Carcea, judetul Dolj, s-a rupt sub greutatea garniturii. Una dintre liniile de cale ferata de pe pod era in constructie si este posibil ca mecanicul, din greseala, sa fi intrat pe aceasta. Trafic feroviar blocat in judetul Dolj, pe Magistrala 900…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dolj precizeaza ca nu s-au inregistrat victime. Accidentul s-a produs dupa ce viaductul s-a rupt, iar prefectul de Dolj sustine ca acesta era in reparatii, iar circulatia feroviara pe acel fir trebuia sa fie inchisa. Conform Infotrafic,…

- Șefii retailerului suedez IKEA au de ce sa se teama! Un cunoscut om de afaceri, care a mai deținut un gigant pe piața locala, pe care l-a vandut in anul 2017, creeaza un nou colos.Astfel, o noua rețea de magazine apare in Romania. Prima unitate va fi inaugurara... Citește AICI ce noua rețea…

- Cinci societati de asigurare controlau, la finalul lunii martie, 59,51% din piata asigurarilor, iar Allianz-Tiriac a devenit liderul pietei, detronand City Insurance, potrivit raportului de piata publicat luni de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). La finalul anului trecut, cele…

- Camera Deputatilor a adoptat luni seara proiectul de lege privind unele masuri necesare pentru implementarea operatiunilor petroliere de catre titularii de acorduri referitoare la perimetre petroliere...

