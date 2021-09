Trenul Connecting Europe Express ajunge în România pe 17 septembrie Trenul Connecting Europe Express ajunge in Romania pe 17 septembrie Comisia Europeana a anuntat astazi ca un tren simbolic numit Connecting Europe Express urmeaza sa traverseze Europa timp de mai bine de o luna, având în vedere ca anul 2021 a fost desemnat ca fiind "anul cailor ferate". Trenul va porni mâine de la Lisabona și se va opri pe 7 octombrie la Paris. El va calatori peste 20.000 de km, va trece prin 26 de țari și va opri în peste 100 de localitați. Trenul va face o oprire notabila și la Ljubljana, conectând președințiile… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Familia regala a anunțat miercuri, decesul Arhiducesei Maria Magdalena a Austriei, ultima fiica a Principesei Ileana a Romaniei. Verișoara a Regelului Mihai I, nepoata a Regelui Ferdinand și a Reginei Maria, aceasta s-a stins din viața la varsta de 81 de ani. Potrivit Casei Regale, fiica a Principesei…

- Familia Regala anunta decesul arhiducesei Maria Magdalena a Austriei, fiica principesei Ileana si afirma ca aceasta reprezinta „o grea pierdere pentru intreaga Familie”. „Familia Regala a aflat cu mare tristete vestea trecerii la cele vesnice a Altetei Sale Imperiale si Regale Arhiducesa Maria Magdalena…

- Familia Regala a Romaniei transmite miercuri ca a incetat din viața Alteța Sa Imperiala și Regala Arhiducesa Maria Magdalena a Austriei. Fiica a Principesei Ileana a Romaniei și a Arhiducelui Anton al Austriei, Maria Magdalena s-a nascut la 2 octombrie 1939, la Castelul Sonnberg din Austria. Alaturi…

- Arhiducesa Maria Magdalena a Austriei, fiica principesei Ileana a Romanei și a Arhiducelui Anton al Austriei, a murit la varsta de 82 de ani.Mama Arhiducesei Maria Magdalena a Austriei, Principesa Ileana a Romaniei a fost fiica cea mica a Regelui Ferdinand I al Romaniei și a Reginei Maria, dobandind…

- • Pana la Primul Razboi Mondial, devenise al doilea mare nod feroviar dupa București • In Gara Ploiești Sud s-au desfașurat ceremonii de intampinare a tuturor regilor Romaniei, dar și a altor suverani straini • „Daca liniile de cale ferata ocoleau o așezare, aceasta era pur și simplu condamnata la izolare”…

- In ziua de 24 Iulie 2021 la ora 23:36:35 (ora locala a Romaniei) s-a produs in BANAT, TIMIS un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.5, la adancimea de 2km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 27km S de Timisoara, 75km S de Arad, 96km NE de Zemun, 96km NE de Belgrade, 110km E de Novi…

- Iași are cel mai mare avans și urca pe locul 3, reducand diferența fața de lider Cumulat, primariile de sector și primaria generala a Capitalei ocupa primul loc, național Verticala Smart Mobility ramane la conducerea clasamentului, cu un ecart mai mare fața de celelalte categorii Raportul include, pe…