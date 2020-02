Stiri pe aceeasi tema

- Apple a anuntat sambata ca inchide toare magazinele si birourile corporative din China continentala, pana pe 9 februarie, din cauza coronavirusului care a dublat numarul deceselor la peste 250, intr-o saptamana, relateaza Reuters, citat de news.ro.”Dintr-o mare precautie si pe baza ultimelor recomandari…

- Epidemia de coronavirus a ajuns și in Rusia. Oficialii au confirmat azi doua cazuri de imbolnavire cu 2019-nCoV, scrie The Moscow Times. Rusia este a 21-a țara afectata de epidemia izbucnita in Wuhan.Vicepremierul rus Tatiana Golikova a facut anunțul. Cei doi pacienți, cetațeni chinezi, au fost bagați…

- Mai multe mari companii aeriene și-au suspendat zborurile catre China dupa ce coronavirusul originar din orașul chinez Wuhan s-a raspandit in intreaga lume și a ucis peste 130 de oameni, transmite Reuters, conform Mediafax.Compania aeriana British Airways a anunțat ca a suspendat toate zborurile…

- Rusia și China colaboreaza pentru dezvoltarea unui vaccin impotriva noului coronavirus, a informat miercuri Consulatul Rusiei la Guangzhou, potrivit agenției de presa Reuters, citata de TVR. Virusul se transmite foarte ușor de la om la om și pana in prezent nu are tratament. Potrivit instituției, autoritațile…

- Numarul celor morți din cauza noului coronavirus din China a urcat miercuri abrupt pâna la 132, fiind consemnate aproape 1.500 de noi cazuri, transmite Reuters. Japonia și-a scos cu avionul cetațenii din Wuhan epicentrul epidemiei, o acțiune similara fiind desfașurata miercuri și de Statele…

- Comisia Naționala de Sanatate din China a anunțat marți ca 106 persoane au decedat in urma epidemiei cu noul coronavirus, iar numarul cazurilor confirmate a ajuns la 4.515, informeaza site-ul agenției de știri Reuters.Citește și: SURSE - Thriller in Parlament: suspans major la moțiunea de…

- China a ridicat la un nivel superior masurile pentru ținerea sub control a virusului care a ucis 25 de oameni și a infectat peste 800 de persoane. Masura luata de China de a decreta carantina in 1o orase cu 18 milioane de locuitori este fara precedent in ceea ce priveste sanatatea publica.…

- Agenti ai fortelor de ordine din Hong Kong au intervenit, sambata dupa-amiaza, pentru dispersarea protestatarilor adunati intr-un centru comercial, mai multi demonstranti fiind retinuti, relateaza agentia de presa Reuters, scrie Mediafax.Protestatarii au inceput sa perturbe activitatile centrelor…