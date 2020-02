Stiri pe aceeasi tema

- Blugento, firma clujeana specializata în furnizarea de soluții de eCommerce bazate pe platforma Magento, lanseaza Zéa, agenția de digital marketing în eCommerce dedicata magazinelor online partenere.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Pe cine imbraca Dana Budeanu Dana Budeanu a devenit, in ultimele luni, una dintre cele mai urmarite vedete din Romania in mediul online. Nu insa gratie creatiilor sale vestimentare, ci filmuletelor atat de controversate pe care le posteaza pe YouTube, Facebook si Instagram. De-a lungul timpului, Dana…

- In plus, YouTube a generat aproximativ 750 de milioane de dolari de pe urma abonamentelor si a altor venituri, excluzand publicitatea, a anuntat directorul general al Alphabet, Sundar Pichai. Acesta a precizat ca YouTube are 20 de milioane de abonamente platite pentru canalele sale "Muzica" si "Premium"…

- Spotify testeaza funcția Stories, care va permite influencerilor sa posteze elemente video în playlisturile publice. Dupa modelul implementat de Snapchat, adoptat apoi și de alte platforme precum Instagram, Facebook, WhatsApp sau YouTube, Stories sunt fotografii si videoclipuri prezentate într-un…

- Am verificat termenii si conditiile mai multor site-uri de socializare, precum Facebook, Instagram, Twitter, sau al conturilor de Google (de care apartine si YouTube sau Gmail) pentru a vedea cum poti sa te asiguri ca toate profilurile tale vor fi gestionate asa cum iti doresti, dupa moarte. Daca utilizatorii…

- Se estimeaza ca daca numarul conturilor de pe social media ar ramâne la nivelul atins astazi, în mai putin de 50 de ani, vor fi mai multe profilurile celor morti decât ale celor vii. Mai mult, un studiu al Oxford Internet Institute arata ca pâna la finele secolului, circa 4,9…

- Rețeaua de socializare Facebook conduce în topul preferințelor recrutorilor atunci când vine vorba despre promovarea joburilor pe alte canale decât cele clasice. Urmatoarele 3 poziții sunt ocupate de Instagram, Google și YouTube, potrivit datelor startup-ului SmartDreamers.Citeste…

- Iulia Albu este cel mai scump influencer din Romania. Vedeta este extrem de exigenta cand vine vorba de brandurile cu care se asociaza și prefera sa aiba un conținut de calitate pe conturile sale de socializare și nu neaparat sa atraga mulți urmaritori. Din aceste motive, și sumele pe care le cere pentru…