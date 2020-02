Trenduri in digital transformation: Datele consumatorilor online, 'aurul' 4.0 Connections, lider pe piata de digital transformation din Romania, anunta principalele directii de evolutie in tehnologie pentru anul 2020.



∙ Conversational AI



Disciplinele reunite generic in "cognitive computing" vor continua trendul ascendent, marile companii vor investi din ce in ce mai mult in capabilitati "inteligente" care vor spori valoarea adaugata a platformelor enterprise.



∙ Privacy



Preocuparea, la nivel European (in primul rand) si global, pentru protectia intimitatii virtuale va capata noi valente odata cu expunerea accentuata a serviciilor de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

