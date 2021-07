Trendul european vine ca valul şi spre România: vom avea nevoie de ASTA ca să intrăm în spaţiile închise! Un nou curent a prins Europa si nu este exclus sa ajunga si la noi, cat mai repede. Despre ce este vorba? Despre certificat de Covid-19 pentru acces in spațiile inchise. S-a aliniat si Spania la aceste reguli. In aceasta tara, pentru a intra in unitatile de alimentatie publica din localitatile cu o incidenta mai […] The post Trendul european vine ca valul si spre Romania: vom avea nevoie de ASTA ca sa intram in spatiile inchise! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Incepand de sambata, pentru a intra in unitatile de alimentatie publica din localitatile cu o incidenta mai mare de COVID-19 din regiunea spaniola Galicia este necesar un asa-numit ''pasaport covid'', masura ce se aplica pentru prima data in Spania dupa ce alte tari europene au adoptat-o in diferite…

