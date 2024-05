Trend viral transformat in piesa oficiala – Misha Miller x The Limba x Andro feat. Dyce – Mamma Mia

Pentru prima oara in Romania, un sound viral din social media a unit artiști din colțuri diferite ale lumii. Piesa ,,Mamma Mia” a fost lansata oficial de Misha Miller cu The Limba, Andro și Dyce. Trendul a pornit la inceputul anului 2024, cand artistul kazah The Limba a lansat versiunea piesei „Mamma Mia”. Dyce a continuat fenomenul internațional, scriind versuri in limba spaniola. Sound-ul a fost ulterior preluat de Misha Miller, care l-a adaptat cu versuri in limba romana. Videoclipurile cu acest trend au cucerit internauții, adunand milioane de vizualizari in numai cateva zile. ,,Din adolescența…